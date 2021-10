SNCF : de nombreux trains supprimés entre Lyon et Saint-Étienne à partir de ce lundi

Pendant deux semaines, la ligne de train entre Lyon et Saint-Étienne va être touchée par de fortes perturbations. Du 25 octobre au 3 novembre, les trains qui circulent habituellement entre 10h15 et 15h30 seront supprimés, en raison de travaux sur la ligne.

Tout au long des vacances scolaires de la Toussaint, la ligne SNCF entre Lyon et Saint-Étienne va être fortement perturbée. À partir de ce lundi 25 octobre et jusqu’au 3 novembre, il n’y aura pas de trains entre 10h15 et 15h30 sur la ligne, l’une des plus empruntées de France. Toutes les liaisons qui sont habituellement opérées sur cette plage horaire ont été supprimées pour permettre la réalisation de travaux sur la ligne.

La compagnie ferroviaire a annoncé que des bus prendront le relais des trains à partir ce lundi.

