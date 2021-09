Sirha à Lyon : Singapour remporte le prix du meilleur traiteur

Le 23 Septembre, après trois jours de compétition au sein du Sirha à Lyon, le titre de meilleur traiteur du monde a été décerné à l’équipe de Singapour.



La 7ème édition de l'International Catering Cup s'est tenue au Sirha à Lyon, salon international la restauration, de l'hôtellerie, et de l'alimentation. Ce concours départage le meilleur traiteur entre des équipes venues des quatre coins du monde. Cette année cinq équipes de deux traiteurs ont participé.

L’équipe de Singapour, représentée par Bernard Lim, le chef d’équipe et Sudy Hen, con co-équipier, remporte le Trophée d’Or et le titre du « Meilleur Traiteur du Monde » ainsi que la somme de 8000 €. L’équipe de France arrive sur la deuxième marche du podium, représentée par David Bourne, le chef d’équipe et Johan Gérard., son co-équipier.

Ils ont relevé plusieurs défis sur des thèmes imposés. Pour les mises en bouches et l'entrée, les participants ont du créer des préparations à base de caviar et végétaux. Pour le plat, les traiteurs ont réalisé une poitrine de cochon farcie aux champignons. Pour thème "poisson chaud", une tourte et un pâté en croute au poisson étaient demandés aux participants. Enfin, pour le dessert, un saint-honoré revisité au chocolat et un sabayon champagne aux fruits exotiques terminaient le concours.