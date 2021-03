Shopping déco à Lyon : notre sélection

Pour changer de décor au gré de votre humeur, Lyon Capitale vous propose quelques idées dénichées dans les boutiques lyonnaises.

• Bougeoirs équitables

Difficile de dire ce que l’on préfère dans les bougeoirs en acacia peint de la marque Kinta. Est-ce leur forme épurée qui se décline en différentes tailles ? Ou encore leurs séduisantes couleurs, du rose poudré au pistache, en passant par le bleu gris ou encore le terracota ? À moins que ce ne soit l’éthique de la marque, qui pour chaque arbre coupé en replante un… À assortir au gré de ses envies en mixant les différents modèles.

Bougeoirs Kinta – À partir de 12 €.

Régine Store – 14, Grande-Rue, Sainte-Foy-lès-Lyon

• Coussin marin

Rien de tel qu’un beau coussin pour mettre un coup de peps dans sa maison. Véritable objet de décoration, l’Atlantic de chez Flow fait sa star sur nos canapés avec ses grands pompons colorés et ses nombreux détails subtils.

Coussin Atlantic – 58 €.

Flow – 11, rue Pailleron, Lyon 4e

• Composition de tubes

Quand on vous dit vase, vous imaginez instantanément bouquet de fleurs. Le modèle Forget-me-not 2 est bien plus que ça. S’il peut bien sûr accueillir des fleurs, il se suffit très bien à lui-même, grâce à son design original et épuré. Ses 5 tubes de verre de différentes hauteurs peuvent rester reliés entre eux par un joli bandeau de cuir, à choisir parmi trois coloris – vert, cognac ou blanc – ou être complètement dépliés.

Vase Forget-me-not 2 – 85 €.

35 octobre… – 35, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

• Mon beau miroir

Le miroir Altum dessiné par +Artefact n’est pas un miroir comme les autres. On l’apprécie bien sûr pour son design contemporain et son cerclage en acier laqué, mais son originalité réside surtout dans sa baguette transversale en bois laqué brun-rouge, qui peut servir de portemanteau improvisé. Bonne nouvelle : vous ne chercherez plus votre écharpe ou votre foulard…

Miroir Altum – 211 €.

Ligne Roset – 2, quai du Général-Sarrail, Lyon 6e

• Mur peint

Une envie de fantaisie sur vos murs ? Craquez pour la collection de papiers peints Merveille de chez Montecolino. Coloré, tendance, le motif jungle et animaux habillera un ou plusieurs de vos murs avec son univers enchanté et ses personnages facétieux, qui semblent tout droit sortis d’Alice au pays des merveilles : perroquet coiffé d’une couronne, lémurien lecteur, salamandre munie d’une montre à gousset…

Papier peint Jungle Animaux doré – 71,90 € le rouleau.

Papierspeintsdirect.com

Showroom sur rendez-vous : 17, chemin Louis-Chirpaz, Écully

• À table !

Issue d’une collaboration entre Knoll et le duo de designers Edward Barber et Jay Osgerby, la nouvelle table Smalto impose ses courbes élégantes et sa ligne pure dans nos intérieurs. Avec son plateau et ses pieds tubulaires en finition époxy ou acier émaillé, elle se veut à la fois tendance et vintage, avec un clin d’œil au mouvement Art déco. À choisir parmi deux versions – ronde et ovale – et cinq couleurs : noir, blanc, bleu, gris et vert de gris.

Table Smalto Knoll – 240 x 125 cm, 5 811 €.

Création Contemporaine – 17, cours de la Liberté, Lyon 3e

• Ambiance épurée

Puisant leur inspiration aussi bien en France qu’au cours de leurs voyages autour du monde, Pierre Emmanuel Martin et Stéphane Garotin ont imaginé une collection de trois canapés aux noms évocateurs : Copenhague, Pondichéry et Hampton. Entièrement fabriqué en France par des tapissiers, le canapé Copenhague a une structure en hêtre et des coussins en plume. Il peut être réalisé entièrement sur mesure, laissant à chacun le choix de la profondeur, de la largeur et du tissu.

Canapé Copenhague – À partir de 5 335 € pour un 2,50 mètres.

Studio Maison Hand – 3, rue Pleney, Lyon 1er

• Lampe design

À la fois sobre et spectaculaire, la lampe de table Earth peut être considérée comme une véritable ode à la nature. Réalisée en papier mâché, elle arbore fièrement son caractère artisanal. Ses lignes pures, ses irrégularités et ses volumes en font un objet d’art et de design unique. Une collection authentique qui se décline aussi en applique et en vases.

Lampe de table Earth – 240 €.

Amsterdam Déco – 5, rue de la Liberté, Tassin-la-Demi-Lune

• Banc à tout faire

Pour ceux qui veulent optimiser l’utilisation d’un meuble, craquez pour le banc tapissier en velours côtelé créé par Bensimon. Qu’il serve de pied de lit dans votre chambre, d’assise dans une entrée ou encore de table basse d’appoint dans le salon, il vous rendra bien des services. Agréable au toucher, chic, pratique, ce joli banc multifonction va vite s’imposer comme l’incontournable des petits espaces.

Banc tapissier – 345 €.

Home autour du monde – 8, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

• Une nouvelle vie pour vos textiles

Une envie de donner une seconde vie à votre linge de maison ? Les teintures naturelles du Comptoir des teintures proposent 57 couleurs toutes plus belles les unes que les autres, à utiliser en toute simplicité pour relooker vos draps, nappes, housses de coussin, serviettes ou encore rideaux. Idéales pour le coton, la soie, la viscose et le lin, elles sont à dénicher dans la boutique de la créatrice et brocanteuse Florence Bouvier.

Florence Bouvier – 54, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

