Shopping de printemps : la sélection de Lyon Capitale

Notre sélection pour les beaux jours dans les boutiques lyonnaises

Écrin floral

Il y a comme un air de printemps dans ce vase délicat de la marque norvégienne Ylvaya Design. En porcelaine de biscuit, découpé à la main, il a été dessiné par la créatrice Signe Nordli Becker qui s’inspire largement de la nature pour ses réalisations. À dénicher dans le pimpant concept store Nestor et Suzie, récemment ouvert à Civrieux-d’Azergues.

Vase Ark – À partir de 28 €.

Nestor et Suzie – 255, route de la Vallée, Civrieux-d’Azergues

Bijou de cheveux

Délicates fleurs des champs, tons doux et poudrés… La couronne de fleurs Aria se veut à la fois bohème et chic, champêtre et sophistiquée. Composée de fleurs fraîches stabilisées et donc éternelles, elle est la petite touche qui change tout le jour de votre mariage, mais aussi à l’occasion d’une soirée ou de toute autre belle occasion. Une création “Les Couronnes de Victoire”, confectionnée à la main dans l’atelier de la marque parisienne.

Couronne Aria – 140 €.

Pop-up store Les Couronnes de Victoire 25, rue du Port-du-Temple, Lyon 2e. Du 13 avril au 24 mai.

Lampe nomade

Qu’on l’utilise en extérieur ou à l’intérieur, cette lampe à huile revisitée par la marque Fatboy crée une ambiance chaleureuse grâce à la lumière chaude de sa flamme. Très résistante, aisément transportable grâce à sa anse, elle séduit par l’alliance de son design contemporain avec un mode d’éclairage traditionnel.

Lampe à huile Flamtastique XS – 89 €.

Benoit Guyot – 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Jardinage chic

Basé à Lyon, Un coq dans le transat propose sur son e-shop une belle sélection de produits – mobilier, déco, jardin, arts de la table, enfants… – 100 % made in France. De la marque écoresponsable Ladivine Jardine, ces gants de jardinage en cuir avec manchette en lin protègent les mains de tous ceux qui vont avoir la chance de se remettre à planter, semer, tailler… avec le retour des beaux jours. Élégants, vintage et efficaces.

Gants de jardinage – 51,50 €.

www.uncoqdansletransat.fr

Une casquette qui en jette

Coupe baseball, design sobre, cette casquette de la marque franco-danoise Les Deux est un indispensable de tout vestiaire masculin. Véritable coqueluche des Scandinaves, elle se décline en quinze coloris différents. Cerise sur le gâteau : elle est entièrement en coton bio.

Casquette Encore Organic Baseball Cap – 40 €.

Address før a different need – 10, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Céramique contemporaine

Céramiste lyonnaise, Sabine Orlandini travaille la terre comme personne et réserve certaines de ses créations pour la jardinerie urbaine L’Œil Végétal qui vient de souffler ses 4 bougies. Graphique et épuré, ce cache-pot accueille toutes vos plantes d’intérieur ou d’extérieur, comme cette élégante euphorbe, en leur apportant une touche de fantaisie et d’authenticité.

Cache-pot Sabine Orlandini – 36 €.

L’Œil Végétal – 26, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e

Invitation au voyage

Connue pour son univers lifestyle inspiré du running, la marque IRC a lancé une collection colorée aux accents vintage, véritable clin d’œil à de grands lieux emblématiques à travers le monde. Tout en coton bio, ce tee-shirt, à la coupe légèrement ajustée, est parfait pour profiter des premiers rayons du soleil, en mode chill.

Tee-shirt Copacabana femme – 49 €.

Spode – 13, rue Tupin, Lyon 2e

Tout le monde dehors

En toile de lin, ce pouf de la marque Maison de vacances peut aussi s’utiliser en extérieur. Il suffit de lui rajouter une toile “in and outdoor” sur mesure. L’occasion de donner à votre terrasse ou votre jardin un petit air chic et branché. Se décline en dix coloris aux noms évocateurs : canard, miel, havane, blush, brownie...

Pouf bulle toile de lin vintage – À partir de 465 €.

Claude Cartier Décoration – 33, rue Sala, Lyon 2e