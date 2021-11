Shopping à Lyon : notre sélection déco & mobilier

La saison hivernale approche, c’est le moment de cultiver son intérieur et se mettre en mode cocooning.

Les cache-pots qui se montrent

Vos plantes ont du pot ! Elles vont enfin pouvoir se loger dans des cache-pots en céramique émaillée aussi jolis qu’originaux. Ornés de pieds qui leur donnent un air facétieux, presque humain, ils se posent, selon leur forme, sur ou au bord d’un support, ou se suspendent dans les airs. À noter que chaque cache-pot est fabriqué artisanalement en Espagne, ce qui en fait un objet unique.

Cache-pot à 4 pattes – De 38 à 68 €.

Utopium – 6, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Chic et pratique

Évidemment, la fonction première d’une horloge est de donner l’heure. Mais celles de la marque hollandaise Kloq habillent avant tout vos murs avec panache et originalité. Fabriquées à la main, elles peuvent être personnalisées à souhait. Vous pouvez ainsi choisir, selon vos goûts et votre décoration intérieure, la couleur du fond et des aiguilles.

Horloge murale Small Kloq – 230 €.

Nooare – 12, rue René-Leynaud, Lyon 1er

Banquette cosy

Grâce à sa structure fine et élégante, cette nouvelle banquette de chez Kaolin trouvera sa place aussi facilement dans un petit intérieur que dans une grande pièce, en complément par exemple d’un autre canapé. Éditée en série limitée, elle existe également en tissu bouclé prune et donne de la personnalité à la pièce qu’elle occupe.

Canapé coquille prince de Galles – 1 195 €.

Kaolin – 1, place Bellecour, Lyon 2e

Boîte à trésors

Vous êtes fan de hygge, cet art de vivre danois qui prône la convivialité et le bien-être ? Craquez pour les bougies cosmiques de chez Blush, qui plongeront votre intérieur dans une atmosphère cocooning à souhait. Entièrement fabriquées en cire de soja, elles sont présentées en coffret, accompagnées d’un élégant foulard twill en soie et polyester. Les senteurs délicates et subtiles varient selon la couleur du coffret : champagne pour le noir, ambre pour le bleu et musc pour le bordeaux. À consommer sans modération.

Coffret Twill candle – 45 €.

Blush – 3, rue des Quatre-Chapeaux, Lyon 2e

Coussin responsable

Chics et intemporels, ces coussins sont imaginés à Annecy par deux créatrices passionnées, qui puisent leur inspiration dans la nature. En velours 100 % coton, ils sont fabriqués artisanalement en Inde selon un processus de conception respectueux de l’environnement. Grâce à un partenariat avec l’organisation Vision du Monde, chaque coussin acheté permet d’offrir dix repas dans l’un des programmes humanitaires que l’association pilote.

Coussin Velourama – 59 €.

Nook – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Un fauteuil qui a de l’assise

Imaginé par le designer néerlandais Marcel Wanders, le fauteuil Mad Chair, de la marque Poliform, est idéal pour les longues soirées d’hiver. Au style à la fois sobre et cocooning, il s’intègre aussi bien dans une chambre que dans un salon et se décline en trois coloris : blanc, gris et noir. Les matériaux utilisés sont nobles : orme pour le piètement, cachemire pour le revêtement et son assise enveloppante est une véritable invitation au farniente.

Fauteuil Mad Chair – 5 442 €.

Poliform – 1, rue du Colonel-Chambonnet, Lyon 2e

À table !

Tissées au Portugal en exclusivité pour la marque de linge de maison Les Pensionnaires, ces nappes à l’allure gaufrée sont en double gaze de coton. Avec les serviettes assorties, elles habillent avantageusement toutes vos tables, que ce soit dans le quotidien ou pour les moments festifs. Le plus difficile sera de choisir parmi les six coloris proposés : rose délicat, bleu orage, jaune safran, rouille, vert câpre et blanc immaculé...

Nappe en double gaze de coton – 85 €.

Le bruit du bonheur – 43, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Élégance à l’italienne

Rien n’est laissé au hasard dans cette table basse signée Bontempi : la finesse de son piètement en métal laqué qui se décline en 17 coloris, la chaleur de son plateau en cuir qui offre lui aussi un grand choix de couleurs (ivoire, marron foncé, rouge, noir, orange, gris clair…), le petit rebord esthétique qui protège les objets… Élégante et originale, on l’apprécie aussi pour sa forme ronde et son design fluide.

Table basse Flexus – 944 €.

Raphaele Meubles - Mobilier contemporain – 8, cours de la Liberté, Lyon 3e

Ventilateur connecté

Le Williwaw présenté par son créateur Stéphane Thirouin. Ce ventilateur connecté (géré par son appli smartphone) rafraîchit l’été et peut faire réaliser jusqu’à 30 % d’économie de chauffage en hiver. Son atout : il permet de réchauffer une pièce en hiver, idéal pour les mezzanines et grandes hauteurs sous plafond.

Ventilateur Williwaw – 799 €

Printemps des Docks. leprintempsdesdocks.com/exposant/williwaw/

Au Printemps des Docks, il n’y a plus de saison !

Reprogrammée en novembre à la Sucrière, cette 7e édition du salon des tendances déco, mode, food, kids et greenlife est l’occasion rêvée pour trouver vos cadeaux de fin d’année.

Sur 3 400 m2, les 250 exposants, artisans et designers présentent leurs dernières créations. Le collectif Les Criminels de l’Ornement vous fera découvrir des designers locaux et un hall spécial greenlife, organisé avec l’association The Greener Good qui proposera ateliers, conférences et tables rondes sur l’écologie du quotidien. Sans oublier les saveurs, sur 600 m2 de street food, d’ateliers DIY et slowlife, avec un espace enfant, il y en aura pour tous les goûts.