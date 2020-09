Sept rues piétonisées à Lyon pour la protection d'écoles

La piétonnisation aux abords des écoles de Lyon est en route.

Surprise ce matin pour les automobilistes qui souhaitaient rejoindre la place des Jacobins depuis la place des Célestins via la seule voie empruntable, la rue Jean Fabre.

La petite rue, percée en 1927, qui fait la liaison entre les deux places, est fermée depuis ce 1er septembre par des barrières amovibles. La soixantaine de mètres bitumés deviennent une "aire piétonne" de façon "définitive, sept jours sur sept, 365 jours par an" explique la métropole de Lyon, qui a compétence en matière de voirie et d'aménagement urbain dans les 59 communes qui la composent.

Seuls les camions de collecte des poubelles ont l'autorisation de passer (reste que les deux roues, motorisés ou non, ont la possibilité de se faufiler entre les barrières).

Le sens de la circulation du bout de rue rejoignant la place des Célestins à la sortie de la rue de Savoie (qui débute du quai) a désormais changé de sens : les voitures reviennent donc automatiquement sur le quai. Autant donc fermer la rue de Savoie. Et, à terme, interdire la circulation autour de la place des Célestins (voir le schéma ci-dessous).

> Lire, à ce sujet, dans le prochain Lyon Capitale, le dossier "Superblocks : Lyon peut-elle exporter le modèle urbain de Barcelone ?"

Sécurité, air et bruit

Six autres rues de Lyon ont été choisies comme "rues pilotes" pour sécuriser les abords des écoles dans le cadre du plan "Rentrée scolaire 2020/2021". Il s'agit des rues aux abords de l'école élémentaire Robert Doisneau (Lyon 1er), maternelles et élémentaires Meynis (Lyon 3e), Jean de La Fontaine (Lyon 4e), Gilbert Dru (Lyon 7e), Joannès Masset (Lyon 9e) et de l'école élémentaire Edouard Herriot (Lyon 7e).

"Dans toute la ville, cette rentrée scolaire est marquée par la mise en place des engagements que j’ai pris auprès des Lyonnaises et des Lyonnais, comme la piétonnisation des abords des écoles" explique Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon.

La mairie de Lyon ajoute que "ces nouveaux aménagements permettent d’apporter des réponses concrètes en termes de sécurité pour les enfants et les familles. (La piétonnisation) apportera aussi des bénéfices sur la qualité de l’air et le niveau sonore, et offrira de nouveaux espaces pour introduire plus de nature en ville, et laisser de la place au jeu et à la convivialité."