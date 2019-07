Sénégal - Algérie : de nombreuses lignes de bus perturbées à Lyon

Ligne SENS NATURE DE LA PERTURBATION

C9 Bellecour À partir de 21h30, elle effectue un terminus exceptionnel à Gare Part-Dieu - Vivier Merle.

Les arrêts de Part-Dieu Servient à Bellecour Le Viste ne sont plus desservis.

Hôpitaux Est À partir de 21h30, elle fait une reprise voyageur à Part-Dieu Auditorium.

Les arrêts de Bellecour A. Poncet à Moncey Bonnel ne sont plus desservis.

C10 Dans les deux sens À partir de 21h30, elle effectue un terminus exceptionnel à Musée des Confluences. Prolongée en Gare Routière de Perrache quai D4.

Les arrêts de Pont Gallièni R.D, Pont de l'Université et Bellecour Charité ne sont plus desservis.

C12 Dans les deux sens À partir de 21h30, elle effectue un terminus exceptionnel à Jean Macé.

Les arrêts de Université Jean-Jaurès à Bellecour A. Poncet ne sont plus desservis.

C20 Bellecour À partir de 21h30, elle effectue un terminus exceptionnel à Vieux Lyon.

Les arrêts Bellecour Saint Exupéry et Bellecour Le Viste ne sont plus desservis.

Francheville À partir de 21h30, elle circule uniquement entre Quai Tilsitt et Francheville/Taffignon Fort de Bruissin.

Les arrêts Bellecour Le Viste et Bellecour Chambonnet ne sont plus desservis.

15 Dans les deux sens À partir de 21h30, elle effectue un terminus exceptionnel Musée des Confluences. Prolongée en Gare Routière de Perrache quai D4.

Les arrêts de Pont Gallièni R.D, Pont de l'Université et Bellecour Charité ne sont plus desservis.

35 Bellecour À partir de 21h30, elle circule uniquement entre Vénissieux Le Charréard et Jean Macé.

Les arrêts d'Université Jean Jaurès à Bellecour Charité ne sont plus desservis.

Vénissieux À partir de 21h30, elle circule uniquement entre Jean Macé Chevreul et Vénissieux Le Charréard.

Les arrêts de Bellecour Charité à Béchevelin ne sont plus desservis.

40 Bellecour À partir de 21h30, elle circule uniquement entre Neuville et Pont Bonaparte.

Les arrêts Bellecour Saint Exupéry et Bellecour Le Viste ne sont plus desservis.