Sécurité routière : la déléguée interministérielle en visite dans l'Ain pour une journée de prévention

Alors que le nombre de séniors victimes d'accidents de la route dans l'Ain n'a pas baissé, la déléguée interministérielle à la sécurité routière se rendra dans le département jeudi 7 octobre pour une journée axée sur la prévention.

Malgré une année 2020 marquée de plusieurs confinements, et donc d'un trafic routier au plus bas, plusieurs accidents ont tout de même été déplorés sur les routes. Dans l'Ain, on compte 17 victimes séniors de plus de 65 ans sur cette même année, alors que ce chiffre s'élevait à 8 en 2019. C'est pourquoi Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière, se rendra dans l'Ain jeudi 7 octobre.