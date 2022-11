Seconde édition régionale d'EnerJ-meeting Lyon

La seconde édition de l'EnerJ-meeting à Lyon aura lieu le 15 novembre au Palais de la Bourse. Une journée pour faire le point sur la sobriété énergétique et environnementale du secteur du bâtiment.

Quelques 80 conférenciers, 5 espaces de conférences et une grande exposition, voilà ce que propose la seconde édition de l'EnerJ-meeting. La réglementation environnementale 2020 et la flexibilité énergétique des bâtiments font partie des thématiques directrices de cet évènement. En bref, les problématiques et les enjeux du secteur du bâtiment seront décortiquées, analysées et débattus par des conférenciers de renom. L’événement se tiendra le 15 novembre au Palais de la Bourse de 8h30 à 18h30.

Plus de 1 000 participants sont attendus à l'évènement. Pour rencontrer et échanger avec des architectes ou des chefs d'entreprises. Le programme complet est disponible ici. Les deux conférences mises en avant aborderont la thématique de l'architecture décarbonée. Pour assister à l'évènement, l'inscription est disponible sur le site officiel d'EnerJ. Les badges sont gratuits pour les architectes, ingénieurs, BET, maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrage.