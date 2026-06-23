Chaque été depuis quinze ans, quelque chose d'étrange se passe à Valloire (Savoie). Des sculpteurs débarquent de douze pays, reçoivent des ballots de foin et de paille. Ce qui sort de leurs mains défie ce qu'on croyait possible avec un matériau naturel.

De la paille et du foin. Franchement, dit comme ça, ça ne fait pas rêver. Et pourtant. Ce que des artistes venus du monde entier réussissent à faire, en cinq jours à Valloire (Savoie) avec quelques ballots et un rouleau de grillage tient du prodige, le genre de choses qu'on ne croit pas avant de le voir. Des scarabées géants, des armures médiévales, des créatures fantastiques pouvant atteindre six mètres de haut, taillées dans de la paille comme d'autres sculpteraient le marbre. Un peu comme les châteaux de sable qu'on croise sur les plages en été et qui laissent bouche bée, sauf qu'ici, ça dure jusqu'à l'automne, en pleine montagne, sur la Route des Grandes Alpes.

C'est le principe du Concours international de sculptures sur paille et foin de Valloire, qui fête cette année ses 15 ans. Du 30 juin au 5 juillet 2026, 24 artistes, 12 équipes, et un seul matériau autorisé. Pour un résultat qui, chaque été, rend les passants complètement silencieux.

Lire aussi : Escapades en Savoie : 6 activités qui vont vous faire adorer Valloire cet été

RAMIREZ PEREYRA @Xavier AURY Valloire Tourisme

AGRAWAL@Xavier AURY Valloire Tourisme

BROSSARD @Xavier AURY Valloire Tourisme

PODA @Xavier AURY Valloire Tourisme

Un défi créatif sous contrainte

La règle est simple : chaque binôme reçoit 600 kilos de foin, 400 kilos de paille, des chevrons en bois, des fers torsadés, des rouleaux de fer recuit et de petits fils de fer, des clous, tires fonds, cavaliers... et 75 mètres de grillage et de toile de jute. Et cin jours

Les projets de cette édition donnent le ton : un scarabée géant poussant une boule de foin, une armure de guerre médiévale avec son heaume et son épée, un sasquatch surgi des légendes amérindiennes, des marabouts en plein chant… Des artistes venus du Canada, de Turquie, d'Ukraine, de Pologne, de Lettonie, d'Arménie ou encore de République tchèque. Autant de cultures, autant d'univers, pour un résultat chaque fois inattendu.

Un spectacle vivant, en plein air

Ce qui rend l'expérience vraiment particulière, c'est qu'on peut tout voir se construire. Tout au long de la semaine, le site est ouvert au public. On déambule entre les chantiers, on observe les artistes à l'œuvre, on voit une sculpture passer de l'esquisse informe à la créature aboutie en quelques heures. C'est à la fois un atelier d'artiste, un chantier et un spectacle et c'est gratuit.

Le coup d'envoi est donné le 30 juin à 9h. Le samedi 4 juillet à 18h30, un concert est organisé directement sur le plateau des Verneys, parmi les sculptures. Le dimanche 5 juillet, le site ferme le matin pour les finitions (8h-13h), puis rouvre pour le vote du public et la remise des prix à 17h30; prix du jury, prix du public, prix du jeune public.

Les sculptures restent en place jusqu'à la Toussaint, exposées le long de la Route des Grandes Alpes entre le centre de Valloire et le col du Galibier. On peut les rejoindre à pied depuis le village en quarante minutes, en navette en juillet et août, ou en voiture avec parking gratuit à proximité. Une balade qui vaut largement le détour, surtout pour ceux qui n'auraient pas cru, sur le papier, qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi fou avec de la paille.

Concours international de Sculptures sur Paille et Foin. Valloire (73), plateau des Verneys. Du 30 juin au 5 juillet 2026. Entrée libre. Sculptures visibles jusqu'à la Toussaint. Infos : valloire.net

Lire aussi : Escapades : Valloire, le charme savoyard