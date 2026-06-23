Marc Bloch, un historien dans la Résistance

Historien majeur du XXe siècle, cofondateur des Annales et figure de la Résistance, Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin 2026. Né, arrêté puis assassiné près de Lyon par les nazis en 1944, il laisse l’image rare d’un intellectuel qui fit de la vérité un engagement total, jusqu’au sacrifice de sa vie.

Par une nuit d’été de juin 1944, au milieu d’un champ au nord de Lyon, tombait Marc Bloch sous les balles nazies, assassiné dans le dos, au côté de vingt-neuf autres résistants. Près de quatre-vingt-deux ans plus tard, ce 23 juin 2026, la République l’accueillera sous la coupole du Panthéon et lui rendra les hommages qui lui sont dus. Un événement capital tant pour la nation que pour la ville qui l’a vu naître et mourir, Lyon, puisque c’est ici qu’il fut arrêté par la Gestapo avant d’être mis à mort.

Né au 66, rue de la Charité (2e arrondissement), près de la place Bellecour, le 6 juillet 1886 dans une famille juive alsacienne, Marc Bloch grandit dans un milieu où l’histoire compte : son père, Gustave Bloch, spécialiste de l’Antiquité, enseigne à la Sorbonne. Élève brillant, Marc Bloch passe par l’École normale supérieure, obtient l’agrégation d’histoire en 1908, puis complète sa formation à Berlin et Leipzig. Avant 1914, il enseigne au lycée à Montpellier puis Amiens.

Première guerre, premières ruptures

La Grande Guerre marque durablement sa trajectoire. Mobilisé comme sous-officier, il finit le conflit capitaine, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d’honneur à titre militaire. En 1919, il rejoint l’université de Strasbourg, laboratoire intellectuel d’une Alsace redevenue française, où il enseigne l’histoire médiévale. C’est là qu’il construit, avec Lucien Febvre, les Annales d’histoire économique et sociale. La revue, qui connaîtra un succès mondial et inaugure une nouvelle manière d’étudier l’histoire, naît en 1929. Le principe ? Déplacer le centre de gravité de la discipline vers l’économie et les sciences sociales (géographie, sociologie, psychologie…). Une période particulièrement féconde pour cet intellectuel, qui gravit avec brio tous les échelons de l’excellence universitaire française.