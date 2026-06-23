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L’avant du nouveau bus rétrofit à hydrogène. (Photo Martin Gaboriau)

Auvergne-Rhône-Alpes : Les Écologistes demandent de la "transparence" à l'exécutif sur des suppressions de lignes de bus

  • par C.M.

    • Après que des arrêts et de lignes de bus ont été supprimés en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans le Puy-de-Dôme, Les Écologistes à la Région assurent que l’exécutif "doit faire toute la transparence" à ce sujet.

    Le groupe Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes demande de la clarté. Alors que depuis plusieurs jours des parents d’élèves et des élus municipaux ont eu la mauvaise surprise de voir des arrêts et des lignes de bus supprimés, notamment dans le Puy-de-Dôme, les écologistes déplorent ce choix qui permettrait "de faire des économies de fonctionnement."

    Ces communes rurales "se battent pour rester vivantes"

    Dans son communiqué diffusé ce mardi, le groupe indique que les usagers "semblent découvrir ces suppressions sans information claire, sans concertation suffisante et parfois sans avoir été officiellement averties." Et d’ajouter : "Cette méthode interroge fortement." Pour Grégoire Verrière, conseiller régional du Puy-de-Dôme, ce sont avant tout "des communes rurales qui se battent pour rester vivantes."

    Pour les élus écologistes, "il n’est pas acceptable que des décisions aussi lourdes de conséquences pour les familles rurales soient prises dans l’opacité", poursuivent-ils, et que la majorité régionale continue de supprimer ces arrêts et lignes "sans assumer publiquement ses choix." Le groupe demande donc à l’exécutif de "publier immédiatement" la liste complète des lignes et arrêts concernés, "d’engager une concertation avec les communes, les familles et les
    établissements scolaires avant toute suppression effective"    , ainsi que de rendre publics les critères utilisés pour décider de ces suppressions.

    Lire aussi : "Un blocage politique" : à la Région, les Ecologistes tâclent l'exécutif sur l'absence de mise à jour du schéma d'aménagement des territoires

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