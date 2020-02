Savoie : un skieur survit après avoir été pris dans une avalanche

L'homme d'une trentaine d'années a été emporté ce mercredi sur le domaine des trois vallées et est un véritable miraculé.

Ce mercredi, un skieur en hors piste sur le domaine des Trois Vallées a été pris dans une avalanche. Il évoluait avec un groupe de huit personnes et un moniteur quand une plaque a cédé sous ses pieds, rapporte Le Parisien. Il a dévalé la pente et sauté une barre rocheuse de 90 mètres pour tomber en contrebas sans aucune blessure à part quelques contusions. Il a tout de même été hélitreuillé par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane et transporté à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne pour passer des examens.