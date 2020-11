Savoie : le marché de Noël maintenu à Chambéry malgré le coronavirus

Malgré la situation sanitaire, le préfet de Savoie a annoncé le maintien du marché de Noël de Chambéry, en Savoie, du 5 au 24 décembre.

Le marché de Noël de Chambéry, en Savoie, sera maintenu en dépit de la crise sanitaire. Du 5 au 24 décembre, 20 chalets pourront accueillir les badauds dans le centre-ville. Cette décision a été prise par le préfet de Savoie qui précise toutefois que ce maintien du marché se fera au prix du respect des gestes barrières ainsi que du sens de circulation mis en place pour l'occasion.

Pour rappel, la Savoie est l'un des départements français où le coronavirus circule le plus. D'après les chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence y était de 581 pour 100 000 habitants sur la semaine du 9 au 15 novembre. Soit le 3e département le plus touché de France, talonnant la Loire (583) et la Haute-Savoie (650). A Lyon, le marché de Noël qui se tient chaque année sur la place Carnot a été annulé mi-octobre. Même chose pour les marchés de Noël de Grenoble et de Saint-Etienne, annulés les semaines suivantes.

Lire aussi : Coronavirus : les 5 départements les plus touchés sont toujours dans la région