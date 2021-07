Savoie : des manifestants opposés au pass sanitaire s'introduisent dans la mairie de Chambéry

Mercredi 21 juillet, des Chambériens manifestant contre le pass sanitaire sont entrés dans la mairie de la commune de Savoie, située à environ 90 km de Lyon, et y ont décroché un portrait d'Emmanuel Macron en signe de leur mécontentement.

"La Ville de Chambéry condamne avec la plus grande fermeté cette intrusion et rappelle que si le droit de manifester est un droit essentiel, il doit s'exercer dans le respect des valeurs républicaines", a précisé la mairie dans un communiqué. Mercredi après-midi, une manifestation contre les annonces du gouvernement concernant le contrôle du pass sanitaire a eu lieu en Savoie (73).

Aux alentours de 15 heures, un groupe de contestataires est parvenu à pénétrer dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville, entre la rue de l'Herberie et la place du 8 Mai 1945. Les manifestants ont décroché le portrait du Président de la République, à l'initiative de ces nouvelles mesures, annoncées dans un discours le 12 juillet dernier, avant de l'agiter en haut des escaliers de l'institution. Qualifiant la situation d'"incompréhensible", la ville de Chambéry a rappelé que "comme les autres communes de France", elle n'avait "pas de prérogative en matière de politique sanitaire qui relève de l’État".

La @VilledeChambery condamne l’intrusion de manifestants dans son Hôtel de Ville et appelle au calme et à la responsabilité lors des prochaines mobilisations 👉https://t.co/0gOQ8q4Q8j pic.twitter.com/vQmOVafXtk — Ville de Chambéry (@VilledeChambery) July 21, 2021

Des rassemblements contre l'extension du pass sanitaire à une grande partie des lieux publics et l'obligation vaccinale ont lieu un peu partout en France, ces derniers jours, et notamment à Lyon, ou près d'un millier de personnes étaient présentes entre les places Jean-Jaurès et Bellecour le 17 juillet dernier.

