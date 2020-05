Sans masque à la gare de Lyon Part-Dieu, il insulte les policiers

Un individu qui refusait de porter un masque dans la gare de la Part-Dieu s'en est pris aux policiers.

Ce 17 mai, un Colombien de 24 ans a été interpellé dans la gare de la Part-Dieu. Plus tôt, il souhaitait entrer dans la gare sans masque de protection alors que ce dernier est obligatoire dans ces lieux. Des renforts ont dû être appelés tandis que l'homme insultait les policiers "devenant de plus en plus agressif".

Il a été interpellé et conduit à l'Hôtel de Police où il a été placé en garde à vue "pour menaces de mort à l’encontre d’une personne chargée de mission de service public".

Lors de son audition, il a reconnu les faits. Présenté au parquet ce lundi, il a fait l’objet d’une convocation par procès-verbal.