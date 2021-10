"Samuel Paty a exercé un devoir en montrant ces caricatures", le 3 questions à Jean-François Chemain de Lyon Capitale

Près d'un an après l'assassinat de Samuel Paty, une journée hommage a lieu ce vendredi 15 octobre dans tous les établissements scolaires. Lyon Capitale a consacré un 3 questions à Jean-François Chemain.

Diplômé en droit international et en sciences politiques, Jean-François Chemain a passé dix ans dans l’audit international avant de diriger son propre cabinet de conseil. À 45 ans, il quitte tout pour revenir à sa passion d’enfance : l’histoire. Agrégé et docteur, il entre dans l’Éducation nationale pour enseigner dans un collège de Vénissieux, aux Minguettes, en zone d’éducation prioritaire (ZEP). Il est l’auteur de "Non la France, ce n’est pas seulement la République" publié en 2021 et écrit après l'assassinat de Samuel Paty.

Un an après l’assassinat de Samuel Paty, des hommages lui sont rendus partout en France. Est-il aujourd'hui un symbole de la liberté d’expression ?

La liberté d’expression ne se résume absolument pas au fait de montrer des caricatures de Charlie Hebdo. Samuel Paty n’a pas exercé un droit à la liberté d’expression, il a exercé un devoir en montrant ces caricatures de Charlie Hebdo. C’est différent. C’est une sorte de devoir institutionnel mis en place par l’Éducation nationale qui dit qu’il faut montrer des caricatures de Charlie Hebdo aux élèves. Par ailleurs, s’il y a un peu de fond, on ne peut rien dire sur l’Islam sans avoir des ennuis avec les parents ou avec l’institution. Confère ce qui est arrivé au professeur Louis Chanion, qui a eu les pires ennuis avec la justice, seulement après avoir rappelé que le professeur Mahomet avait tué beaucoup de monde.

Faire de Samuel Paty, un symbole de la liberté d’expression, certainement pas. Elle ne se réduit pas à montrer des caricatures de Mahomet, et deuxièmement, il n’y a aucune liberté d’expression puisque dans ce pays, elle se réduit de manière institutionnelle.

Quel enjeu pour la laïcité aujourd’hui en France ?

On voit le nombre de professeurs abandonnés en rase campagne par le rectorat quand ils ont eu des démêlés avec des élèves islamistes. J’ai vu d’autres exemples à travers les échanges sur les réseaux sociaux. On commémore d’autant plus la mémoire de Samuel Paty que de fait, on ne fait rien pour combattre les empiètements de l’islam politique. Et on ne fait rien en faveur de la liberté d’expression dans tous les domaines. Au contraire, de plus en plus de sujets sont aujourd’hui complètement verrouillés par la bien-pensance.

Quelles solutions peuvent-elles être apportées ?

Je peux rapporter une réponse superficielle, mais le problème est un enjeu de fond : pour moi la République n’est pas un système démocratique. La parole est verrouillée par une super structure d’enseignants, d’intellectuels, de journalistes, d’artistes, etc, qui ont pour volonté d’imposer au peuple leur opinion. Je n’ai pas de solution en tant que tel, le mal est trop profond, il s’enracine dans l’origine même de la République. Je crois qu’il faut choisir entre, d’un côté, vouloir imposer les lois de la République, et de l’autre, vouloir respecter les musulmans qui se posent régulièrement, pour beaucoup, en victimes. La République est tout à fait à l’aise – comme elle fait en ce moment avec le rapport Sauvé – pour taper sur l’Église catholique. Par contre, il y a beaucoup plus de scrupule concernant l’Islam, ne serait-ce que parce que les républicains laïcs sont eux même divisés : il y a les partisans d’une laïcité ferme vis-à-vis de l’Islam, et ceux au contraire qui, au nom des valeurs républicaines, sont favorables à tous les accommodements. L’institution Éducation nationale n’a pas de prise sur le discours des professeurs. Il est tellement dense, structuré tel un bloc de béton, qu’il obstrue toutes possibilités de trouver des solutions.

Qui a prise sur ce discours alors ?

C’est l’ultra-gauche ! Aujourd’hui, on est pris entre des discours de l’ultra-gauche complètement décomplexés, et des discours plus fermes qui sont hantés par la menace d’accusations d’islamophobie. Les islamo-gauchistes ne seront jamais inquiétés, alors que celui qui va prendre une posture plus ferme va certainement choquer certains élèves. Ils iront se plaindre à leurs parents, qui feront un scandale et le professeur sera lâché. Ce qui prévaut toujours c’est "pas de vague", et cela n’est pas de moi, je l’ai vu sur Facebook.

Il y a donc une auto-censure ?

Oui, il y a une autocensure, de la part de ceux qui voudrait résister. Puis, il y a les vannes grandes ouvertes des islamo-gauchistes qui en rajoutent en permanence dans le discours de victimisation des musulmans. Ils considèrent que toutes volontés d’enrayer la progression de l’Islam est une forme de racisme et d’islamophobie.

Et donc on est dans une impasse ?

On est complètement dans une impasse. Mais la solution que je préconise dans mon livre est que la laïcité ne sera efficace dans ce pays qu’à partir du moment où on reconnaîtra qu’elle est issue des valeurs chrétiennes. Je répète : les valeurs républicaines sont issues des valeurs chrétiennes. L’ordre public républicain est imprégné d’anthropologie chrétienne. Michel Onfray explique que la république laïque est imprégnée du catholicisme.

On aura de la montée de l’islam une réponse efficace qu’à partir du moment où cette réponse sera cohérente. Quand on parle de religion, on parle de quatre choses bien différentes : d’abord de foi. La république ne peut nous obliger à croire, ou faire semblant de croire. On parle ensuite de pratique : la république laïque ne peut pas nous obliger à pratiquer, comme ce que l’on faisait sous l’Ancien Régime. On parle également de communauté : la république ne peut pas nous obliger ou nous interdire de vivre en communauté. Au sens de "les musulmans d’un côté, les chrétiens de l’autre, les juifs ailleurs, etc". Finalement, on parle d’anthropologie, de culture. Là, on a beau être un pays laïc, les valeurs républicaines laïques sont des valeurs totalement issues du christianisme et même du catholicisme. Donc, nous n’apporterons jamais une réponse à la montée en puissance d’un islam sociologique et politique, si nous ne sommes pas capables de dire, "oui mais ici, il y a une limite à la laïcité, c’est que l’anthropologie de ce pays, elle est chrétienne".

Mais la définition exacte de la laïcité, c’est quand même de séparer la société civile de la société religieuse ?

Mais la question à laquelle la laïcité ne répond pas c’est "d’où viennent les valeurs républicaines que l’on est obligé de respecter". Aujourd’hui, on nous dit que les valeurs républicaines, c’est d’accueillir les étrangers. D’où ça vient le fait qu’il faille accueillir les étrangers ? Est-ce que les pays musulmans, les chinois, les japonais accueillent les étrangers ? Ceux qui accueillent les étrangers ce sont les chrétiens. Les valeurs républicaines sont directement tirées des évangiles. Aujourd’hui, on nous dit que l’anthropologie républicaine, c’est qu’il ne faut pas juger les autres. Mais qui a dit qu’il ne fallait pas juger les autres, sinon le christ ? L’anthropologie républicaine, c’est qu’il faut avoir le souci du plus faible, qu’il faut demander pardon, etc. On est totalement dans une anthropologie chrétienne. Donc, il y a quelque chose qui sonne faux dans ce discours républicain. Et ce sont les musulmans les plus extrémistes qui s’engouffrent dans cette faille.

