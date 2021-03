Samedi prochain, Lyon éteindra 370 sites en soirée pour sensibiliser l'opinion publique

Dans le cadre de l'opération mondiale Earth Hour, la ville de Lyon participera à ce défi symbolique en éteignant, le samedi 27 mars à partir de 20h30, tous les éclairages du plan lumière de la ville, sauf la basilique de Fourvière. Cela représente 370 sites.

L'éclairage des rues sera maintenu mais les bâtiments seront éteints le samedi 27 mars à partir de 20h30. Chaque année, lors de de l'opération mondiale Earth Hour, plusieurs millions de personnes éteignent leurs lumières.

"Cette opération permet de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de protéger l’environnement de manière générale, et d’agir concrètement pour le faire", explique la ville de Lyon.

"Nous voulons sensibiliser et interpeller, pour que la lutte contre le changement climatique devienne une réelle priorité à tous les niveaux. Nous voulons aussi lutter contre la pollution lumineuse, qui porte préjudice à notre sommeil et à la faune nocturne" explique Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon délégué à la transition écologique et au patrimoine.