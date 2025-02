Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans l'affaire du salut nazi dans les tribunes du Groupama Stadium à l'OL, le tribunal a condamné le supporter à de la prison avec sursis.

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son jugement, mardi 18 février, dans l'affaire d'un supporter lyonnais suspecté d'avoir effectué un salut nazi lors de la rencontre OL - Strasbourg au Groupama stadium le 30 août dernier. L'individu a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour ce geste, rapporte RMC Sport. Une sanction plus légère que ce que les six mois de prison avec sursis requis par le parquet de Lyon.

Stage au mémorial de la Shoah

La peine s'accompagne d'une interdiction de stade pendant deux ans, avec une obligation de pointage à chaque match de l'Olympique Lyonnais. Le supporter devra également réalisé un stage au mémorial de la Shoah, à ses frais.

L'Olympique Lyonnais et la Licra, qui se sont constitués parties civiles, se verront verser 300 euros au titre des frais d’avocat. Le condamné devra également verser un euro de dommages et intérêts symbolique à l'OL et 200 euros à la Licra.

Pour rappel, le geste du supporter avait été dénoncé dans un courrier envoyé au club par un témoin. Devant le tribunal, en janvier, il avait pourtant nié les faits et assuré avoir simplement levé le bras droit en l'air.