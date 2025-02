A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, des visites inédites sont organisées aux musées Gadagne (Vieux-Lyon).

Chaque année, la journée internationale des droits des femmes permet de promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres dans le monde entier. Le 8 mars prochain, celle-ci sera l'occasion de mettre en lumière toutes les femmes, comme le fera Gadagne, le musée d'histoire de Lyon (5e) qui proposera conférences et visites inédites les 6, 8 et 9 février prochain.

Conférence et visites

Jeudi 6 mars à 18h, le musée organisera une conférence dédiée à l'histoire des femmes de la fin du XIXe au XXe siècle. Animée par deux doctorantes en histoire, celle-ci portera sur leurs recherches autour de l'histoire sociale de Lyon et des femmes. Si l'entrée est gratuite pour les mineurs et étudiants, il faudra débourser trois euros en tarif plein pour assister à cette première date.

Lors du week-end du 8 au 9 mars, deux visites inédites autour des femmes lyonnaises auront lieu. Une première, à destination des adultes, se tiendra dans l'ensemble du musée d'histoire de Lyon. Celle-ci permettra de découvrir et retracer l'histoire des femmes lyonnaises de la Renaissance à nos jours. Une seconde, destinée à petits et grands sera quant à elle proposée de manière contée. L'occasion de découvrir et d'écouter les figures historiques lyonnaises mises en récit dans une visite audio. Pour participer, les intéressés devront se munir d'un ticket d'entrée au musée, complété d'un billet spécial en vente au prix de trois euros, ou d'un euro pour les moins de dix-huit ans.

Lire aussi : Le Musée Gadagne a 100 ans : retour sur une longue histoire lyonnaise