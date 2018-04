Sur les treize dossiers de reprise de reçus par la ville, la municipalité en a sélectionné trois. Le résultat définitif sera connu à l'automne.

Après le vote, non sans critiques (sur la forme comme sur le fond) comme nous l'écrivions à l'époque, de la cession de la salle Rameau en juillet dernier, la ville avait lancé une consultation ouverte le 11 décembre “en vue de la mise à disposition de la salle”. Ce lundi, un comité d'examen s’est tenu ce dimanche en présence du maire de Lyon Georges Képénékian, de Richard Brumm, 1er adjoint délégué aux finances et à la commande publique, de Loïc Graber, adjoint délégué à la culture, de Nicole Gay, adjointe déléguée à la préservation et au développement du patrimoine immobilier et de Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement, “trois candidatures ont été présélectionnées parmi 13 offres déposées”, a annoncé la ville de Lyon dans un communiqué.

Les trois équipes de projets sont :

Projet 1 - Eric Carrière, Jérôme Carrillon, Stéphane Carrillon, Pierre Guy Cellerier, Francis Ginibre.

Équipe d’architectes associée : Vavro etc (architecte d’intérieur), Z architecture (architecte DPLG), Simon Arnou (architecte du patrimoine).

Projet 2 - Compagnie de Phalsbourg

Équipe d’architectes associée : Perrot & Richard Architectes (ACMH), Cécile Rémond (architecte du patrimoine).

Projet 3 - Carré d’or Immobilier – Urban Project (coordinateur)

Équipe d’architectes associée : Vurpas Architectes, Nathalie Sandt (architecte du patrimoine), Archimix.

Après cette première sélection, une deuxième panse va avoir lieu pour que les trois lauréats “précisent le contenu de leur projet, avant un choix définitif par la ville de Lyon à l’automne”, indique cette dernière. Les trois équipes devront rendre leurs offres en juillet 2018. Dans son communiqué, la municipalité a affirmé qu'elle “souhaite désormais permettre la réalisation d’un projet cohérent à l’échelle du bâtiment. Projet qui tiendra compte de la spécificité du lieu et de son rôle culturel, garantissant donc le maintien d’une activité de spectacle pour la salle Rameau”.