Saint-Priest : une nouvelle patinoire pour 2021

Le bail de construction a été voté par le conseil municipal de Saint-Priest ce mercredi, la nouvelle patinoire devrait voir le jour en 2021.

Le Progrès rapporte qu’une nouvelle patinoire verra le jour avenue Pierre Mendès-France à Saint-Priest. 5000m² sur deux étages, avec une patinoire de plus de 1800m² et quatre vestiaires dont un réservé exclusivement pour le Lyon Hockey Club, engagé aux côtés de la ville dans le bail pour une durée de 18 ans. Le lieu sera aussi bien adapté aux professionnels qu’aux amateurs, avec des espaces dédiés à chacun. Patinoire, salle de danse, vestiaires et même zone de balnéothérapie et boutique, le projet proposera une offre plus que complète. En plus d’un espace de restauration, le lieu accueillera également des bureaux ainsi que des salles de formation pour le pôle espoir du LHC. Pour le grand public, la patinoire sera ouverte 24h par semaine pendant les vacances scolaires, et moitié moins en période de cours.