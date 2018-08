Saint-Fons : course-poursuite entre la police et un jeune de 17 ans

Alors que la police municipale de Saint-Fons effectuait un contrôle routier, un jeune homme de 17 ans a préféré prendre la fuite plutôt que d’obtempérer. Après s’être jeté de son véhicule pour s’enfuir en courant, la police l’a très vite intercepté.

Ce devait être un contrôle de routine pour les policiers municipaux de Saint-Fons dans la nuit de mercredi à jeudi. L’opération s’est transformée en véritable course-poursuite. Alors qu’un jeune homme au volant d’une Renault Clio s’approchait de l’opération en cours, il a préféré prendre la fuite dans les rues de la ville, les policiers à ses trousses, explique Le Progrès. Très vite rattrapé par les forces de l’ordre, le conducteur s’est jeté de son véhicule alors qu’il roulait encore. La Clio a terminé sa course contre une voiture qui arrivait en face. Le jeune homme a ensuite tenté de prendre la fuite en courant mais il a très vite été rattrapé par la police et emmené au poste, relate le quotidien régional. Le jeune homme en question était âgé de 17 ans et conduisait illégalement dans une voiture volée à Vénissieux (d’où il est originaire) depuis le 10 août. Après avoir reconnu les faits, il aurait déclaré à la police qu’on lui avait demandé de déplacer la Renault Clio. De leur côté, les automobilistes du véhicule d’en face percuté par la voiture volée ne sont pas blessés. Ils ont néanmoins porté plainte pour mise en danger de la vie d’autrui.

Le jeune homme sera convoqué au tribunal en mars 2019 pour en vue d’une mise en examen devant le juge des enfants.