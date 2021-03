Rythme scolaire : les Verts veulent-ils un retour à la semaine de cinq jours à Lyon ?

En cours de mandat, la majorité écologiste prévoit d’organiser une consultation sur les rythmes scolaires. La question d’un retour à la semaine de cinq jours n’est pas taboue. Une possibilité qui fait frémir la communauté éducative.

C’est une petite phrase qui peut remettre le feu aux poudres. Grégory Doucet et son équipe ont parsemé dans leur plan de mandat, un document qui liste d’ordinaire les investissements, des objectifs immatériels. Dans la partie consacrée à l’éducation, la nouvelle majorité annonce vouloir lancer une “réflexion sur les rythmes scolaires”. Depuis son élection en juin dernier, Grégory Doucet a régulièrement prouvé qu’il ne s’interdisait aucune question, et encore moins celles qui fâchent. À mi-mandat, la Ville de Lyon entend donc sonder les parents sur un éventuel retour à la semaine de cinq jours. Durant la campagne, Grégory Doucet avait annoncé ne pas vouloir changer de formule à court terme. “Nous sommes bien conscients que les parents ont subi différentes organisations ces dernières années. C’est pour cela que nous ne souhaitions pas relancer ce débat en début de mandat. Dans deux ans, nous aurons dix ans de recul sur cette réforme et nous pourrons questionner la communauté éducative sur la meilleure organisation”, explique Stéphanie Léger, adjointe à l’éducation de la Ville de Lyon.

“Ni une envie ni un tabou”