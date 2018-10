Run in Lyon : plusieurs zones interdites aux voitures ce dimanche

Les coureurs du Run in Lyon vont envahir les rues de la ville ce dimanche 7 octobre. Plusieurs zones et axes seront fermés à la circulation.

C'est un dimanche 7 octobre quasiment sans voiture qui se prépare sur la presqu’île de Lyon. De 5h à 16h, plusieurs axes du centre-ville seront interdits à la circulation, à l'occasion de la 9e édition du Run in Lyon. Ainsi, aucune voiture n'aura le droit de rouler sur les deux rives des quais de Saône, entre les ponts Kitchener et Paul Bocuse, dans le Tunnel de la Croix-Rousse, le quai Charles de Gaule, le quai de Serbie, la presqu'île entre Opéra et Bellecour, ainsi que dans le quartier de Gerland. De même de 7h à 13h, la bretelle de sortie de l'autoroute A6, "Vieux-Lyon", sera fermée en direction de Marseille.

Enfin, le stationnement sera interdit sur l'ensemble du parcours du Run in Lyon, à partir de samedi 8h jusqu'à dimanche 15h. Plusieurs lignes de bus seront également déviées ou limitées durant la course (voir ici).

L'ensemble du parcours de la course et des restrictions de circulation peuvent être consultés en cliquant ici.