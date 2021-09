Run In Lyon : le réseau TCL perturbé le dimanche 3 octobre

Dimanche 3 octobre se déroule la 11ème édition de la course Run In Lyon. Plusieurs axes lyonnais seront perturbés et le réseau bus TCL sera fortement affecté.

Le Run In Lyon, une course à pied avec trois parcours, se déroulera dimanche 3 octobre. Des restrictions de circulation sont mises en place, notamment dans les secteurs Val de Saône, Presqu'île, Gerland et au niveau du Parc de la Tête d'Or.

Le réseau TCL sera notamment affecté et une vingtaine de lignes de bus verront leur parcours limités à partir de 5 heures du matin et jusqu'à la fin de l'événement (approximativement 17 heures). Afin de limiter la gêne occasionnée, le Sytral a annoncé dans un communiqué, renforcer la fréquence des métros A et D. Ainsi, la ligne A circulera avec une fréquence de 5'45 minutes (au lieu de 7 à 11 minutes) et le métro D circulera avec une fréquence de 5'15 minutes (plutôt que 6 à 9 minutes habituellement).

Retrouvez la liste des lignes de bus concernées :