Rugby à Lyon : le LOU prolonge 6 jeunes joueurs

Le LOU compte sur sa jeune garde pour la saison à venir. Le club de rugby de Lyon a annoncé la prolongation de six joueurs issus de son centre de formation.

9e du dernier Top 14, le LOU n'a pas obtenu sur billet pour les phases finales. Il compte donc sur cette intersaison pour travailler et revenir plus fort. Il souhaite également s'appuyer sur sa jeune garde pour amener du sang frais dans l'effectif.

Ethan Dumortier est régulièrement apparu en Top 14

En ce sens, le club de rugby de Lyon a annoncé la prolongation de six joueurs issus de son centre de formation. Ethan Dumortier (20 ans et 7 matches de championnat), Alfred Parisien (20 ans, 1 rencontre), Hugo N'Diaye (20 ans et 2 affiches de Top 14), Thomas Lithaud (20 ans), Yanis Charcosset (19 ans) et Louis Druart (21 ans) poursuivent l'aventure au sein de l'équipe rhodanienne.