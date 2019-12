Rhônexpress : ces tarifs 2020 qu’a refusés la métropole de Lyon

Avant que la métropole de Lyon annonce la rupture du contrat de navette vers l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, le concessionnaire avait proposé de baisser le prix du ticket de la navette Rhônexpress. Quels auraient été les nouveaux tarifs ?

La métropole de Lyon a annoncé vouloir rompre le contrat Rhônexpress (lire ici). La renégociation entamée il y a six mois avec le concessionnaire a échoué. Trois objectifs étaient affichés : permettre l'ouverture à la concurrence, améliorer la desserte de l'Est lyonnais et faire baisser le prix des tickets.

Le concessionnaire avait présenté une nouvelle grille tarifaire, publiée par nos confrères d'Acteurs de l'économie. Actuellement, l’aller simple est proposé à 16,30 euros, Rhônexpress proposait de le faire passer à 13,90 euros, soit une baisse de 14 ,72 %. Les abonnés TCL auraient pu bénéficier d'un tarif spécial à 12,20 euros.

Pour l'aller-retour, le tarif actuel est de 28,30 euros, Rhônexpress proposait de le faire passer à 24 euros (soit une baisse de 15,19 %), pour les abonnés TCL ce tarif aurait été de 21 euros.

Ces baisses, jugées insuffisantes, ont contribué à mener vers une volonté de rupture du contrat. Par ailleurs, même avec un ticket à 13,90 euros, Rhônexpress serait resté en termes de prix la 8e desserte vers un aéroport au monde, devant celle de Milan et derrière celle de Narita (lire ici).