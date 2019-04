Rhône : suppression de TER pendant 17 jours entre Givors et Saint-Etienne

Des travaux d’infrastructures vont avoir lieu entre Givors et Saint-Etienne entre le 9 et le 26 avril. Cela entraînera la suppression de TER. Utilisateurs, prenez vos dispositions.

Dès mardi matin, des travaux d’infrastructure vont commencer entre Givors et Saint-Etienne. Cela va entraîner des limitations de vitesse et la modification de certains horaires de circulation. Certains TER seront supprimés ou ne desserviront pas les gares de Rive-de-Gier et Saint-Chamond, dans la Loire. Ces travaux seront effectués du 9 au 26 avril 2019.

Du dimanche 21 au lundi 22 Avril au matin, il n’y aura aucun train entre Givors et Saint-Etienne suite à des travaux d’assainissement des voies. Des autocars seront mis à disposition des voyageurs durant ces deux jours entre Lyon et Saint-Etienne et entre Givors et Saint-Etienne.