Rhône : près de 2000€ et une arme retrouvés chez des dealers

Deux hommes surveillés pour trafic de stupéfiants ont été arrêtés en début de semaine à Villefranche-sur-Saône.

Après avoir mis en place un dispositif de surveillance, deux Caladois de 30 et 42 ans ont été arrêtés dans le logement de l’un des deux hommes. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi une arme de poing avec des cartouches à blanc et une dizaine de barrettes de cannabis. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert la somme de 1920€ chez le trentenaire. Ce dernier a nié tout lien avec le trafic de stupéfiants en question. Il a été laissé libre après paiement d'une amende au Trésor public et restitution d'une partie de son argent. Le quadragénaire et un client ont été présentés au parquet de Lyon ce jeudi en vue d'une comparution immédiate.