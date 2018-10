Rhône : malgré la pluie, les cours d'eau toujours à une hauteur critique

Dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, les cours d'eau et nappe phréatique sont toujours dans un état “critique” a annoncé la préfecture qui a prolongé les mesures de vigilance.

Malgré les averses de pluies qui sont tombées sur le département du Rhône depuis ce dimanche, le préfet du Rhône a décidé, par arrêté en date du 26 octobre 2018, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 les mesures de vigilance, d’alerte et d’alerte renforcée pour certains usages de l’eau dans le département du Rhône et de la métropole de Lyon. Selon la préfecture : “la situation des cours d’eau et des nappes ne s’est pas améliorée dernièrement et la tendance est toujours critique et les prévisions météorologiques ne permettent pas d’entrevoir une évolution favorable du contexte du réseau hydrographique et hydrologique”.

La préfecture rappelle par ailleurs que “pour les usages domestiques et d’agrément, les mesures de restriction renforcée s’appliquent quelle que soit l’origine de l’eau. Concernant les usages professionnels et agricoles, une réduction de 50 % des prélèvements dans le milieu doit être mise en œuvre”.

L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de vigilance, d’alerte et d'alerte renforcée ainsi que la liste des communes concernées sont disponibles sur le site des services de l’État dans le Rhône www.rhone.gouv.fr.

La liste des mesures :