Rhône : le chômage poursuit sa baisse au 1er trimestre 2019

Au 1er trimestre 2019, le département du Rhône a vu son nombre de chômeurs baisser de 0,4 %. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chômage a aussi baissé (-0,7 %).

Après un bon dernier trimestre 2018, le chômage poursuit sa baisse dans le département du Rhône lors du 1er trimestre 2019 (-0,4 %), soit 340 chômeurs de moins. Sur un an, la baisse est de 0,4 %. Durant cette période, seule la Haute-Savoir a connu une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi (+0,1 %). Ailleurs, le chômage a baissé partout et notamment en Haute-Loire (-1,9 %) en Ardèche (-1,6 %) et dans le Puy-de-Dôme (-1,4 %). Dans la région, le chômage a donc baissé de 0,7 % et de 1,1 % sur un an.