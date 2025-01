Alors qu'elle devait être interdite au 1er janvier 2025, la circulation inter-files des motos est finalement prolongée dans le Rhône et sa métropole de Lyon.

Autorisée depuis le 2 août 2021 dans le cadre d'une expérimentation, la circulation inter-files pour les deux-roues et trois-roues devait prendre fin au 1er janvier 2025. Mais, par un arrêté du mois de décembre publié début janvier, l'expérimentation a finalement été prolongée pour les motos et scooters par le ministère de l'Intérieur, jusqu'au 31 juillet 2025.

Cette rallonge est valable pour les 21 départements concernés par l'expérimentation depuis trois ans, dont le Rhône et sa métropole de Lyon, auxquels s'ajoutent les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et les départements d'Île-de-France.

Pour rappel, cette pratique est autorisée en cas de trafic dense sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune. Le non-respect des conditions de l'inter-files expose à un retrait de trois points sur le permis de conduire et à une amende de 135 euros.

