Rhône : Jean Castex demande aux préfets de renforcer les contrôles dans les départements placés sous "surveillance accrue"

Le Rhône et 19 autres départements ont été placés le 25 février en "surveillance renforcée". Au cours d’une réunion tenue ce samedi, le Premier ministre, Jean Castex, a demandé aux préfets des départements concernés de renforcer les contrôles.

Le Premier ministre Jean Castex a tenu une réunion ce samedi avec les préfets des 20 départements placés en "surveillance renforcée" à cause de la situation sanitaire dégradée. En présence des ministres de la Santé et de l’Intérieur et des directeurs d’ARS, Jean Caxtex a affirmé que "Les préfets réunis en visioconférence ce matin travaillent main dans la main avec les élus locaux pour renforcer territoire par territoire notre stratégie de lutte contre la Covid-19."

Le Premier ministre a notamment appelé les préfets à renforcer les contrôles pour faire respecter le couvre-feu ainsi qu’à optimiser la campagne vaccinale et déployer des tests salivaires dans les établissements scolaires, rapporte l’AFP.

A la demande du Premier ministre, le préfet P.MAILHOS renforce dès à présent et significativement les contrôles de @PoliceNat69/@Gendarmerie_069 sur :

➡️ les rassemblements de personnes

➡️ le respect du #CouvreFeu18h

Sur les réseaux sociaux, Jean Castex a déclaré "La question n’est pas d’être pour ou contre le confinement, mais de tout faire pour l’éviter". En Auvergne-Rhône-Alpes deux départements sont concernés, le Rhône et la Drôme. Une première réunion a déjà été organisée entre les élus locaux et la Préfecture ce vendredi.