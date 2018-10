Rhône : en prison, il menace d'enfermer sa compagne dans un coffre

Un individu incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône devait sortir dans un mois. Il a été à nouveau jugé mercredi pour avoir menacé sa compagne par téléphone.

Incarcéré depuis quatre mois à la prison de Villefranche-sur-Saône, suite à des faits de violence, un individu a menacé sa compagne par téléphone depuis sa cellule. Il était jugé en comparution immédiate ce mercredi 17 octobre, selon Le Progrès. Il a menacé à plusieurs reprises la jeune femme de 22 ans, lui promettant par SMS de "l'enfermer dans un coffre" si elle ne lui remboursait pas la centaine d'euros qu'il lui aurait prêtée. Récidiviste, l'homme a dû s'expliquer sur ces menaces répétées, mais aussi la présence d'un téléphone dans sa cellule. Il a été condamné à six mois de prison ferme, deux avec sursis, obligation de soin, et mise à l’épreuve. Par ailleurs, il n'a plus le droit d'entrer en contact avec sa victime.