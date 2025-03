Rhône : Emmanuel Clavaud rejoint l’État-Major de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Actuellement directeur du SDMIS, Emmanuel Clavaud rejoindra le 1er juillet l’État-Major de la sécurité civile et de la gestion des crises au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).

Emmanuel Clavaud, aujourd’hui à la tête du Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS), rejoindra l’État-Major de la sécurité civile et de la gestion des crises au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) dès le 1er juillet prochain. Il en prendra officiellement le commandement à compter du 15 septembre, annonce la préfecture du Rhône. Il succède au contrôleur général François Pradon.

"Je salue l’action d’Emmanuel Clavaud à la tête du SDMIS. Grand professionnel et reconnu pour son savoir-faire opérationnel, comme l’atteste son départ à la DGSCGC, il a su porter une vision stratégique et prospective, qui s’est traduite par l’adoption en 2024 du nouveau schéma d’analyse et de couverture des risques", a ainsi salué Fabienne Buccio, préfète du Rhône.