Concert : la voix envoûtante de Benjamin Clementine

Le musicien anglais, qui vient de sortir un nouvel album, sera en concert au Transbordeur le 26 mars

À l’époque où il se révéla, il y a déjà une décennie, l’histoire de Benjamin Clementine était aussi impressionnante que sa musique : elle disait qu’il avait vécu et chanté dans la rue et le métro parisien où il avait été découvert, qu’un soir il avait donné un concert avec une main en sang.

Elle ne disait pas un talent invraisemblable : un toucher gymnopédique au piano, une voix de ténor d’outre-monde, une verve poétique rare. Devenu comédien (on a pu le voir dans Dune), Clementine annonce un successeur à son splendide And I Have Been de 2022. Et des concerts pleins de magie.

Benjamin Clementine – Le 26 mars au Transbordeur