Rhône : à 14 ans, il menace de mort son principal et son CPE

Ce mercredi, un adolescent a menacé de mort avec un couteau le principal adjoint et le CPE de son collège Colette à Saint-Priest.

Un adolescent âgé de 14 ans a été arrêté le 4 septembre dernier après avoir menacé le principal adjoint et le CPE de son collège Colette à Saint-Priest. En début d'après-midi, il avait eu un différend avec une employée du collège et un parent d’élève, rapporte Le Progrès. Après cette altercation, il est revenu dans la salle des personnels de l'établissement avec un couteau. Le CPE a essayé de calmer le jeune garçon qui en retour l'a insulté et menacé de mort. Il en a fait de même avec le principal adjoint. Il a finalement été stoppé par ce dernier qui a réussi à le calmer. Les deux adultes ont porté plainte et le collégien a été présenté au juge pour enfant ce mercredi et mis en examen pour “menaces avec arme”.