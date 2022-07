Revue du Barreau : les avocats de Lyon font le show

Du 6 au 8 juillet, la traditionnelle revue du barreau de Lyon reprend du service. Retour sur un spectacle haut en couleur auquel Lyon Capitale a assisté.

Après trois ans d'absence, les avocats du barreau de Lyon sont de retour sur scène du 6 au 8 juillet. Sur le thème "La liberté se dérobe", plus de 50 avocats se produisent à la salle 3000 (Cité des Congrès), accompagnés de musiciens professionnels.

Cette tradition de la revue du barreau de Lyon est vieille de plus de 70 ans. Elle colle néanmoins toujours à l'actualité. La voix-off annonce ainsi en ouverture du spectacle : '"En raison du contexte sanitaire, le spectacle se déroulera entièrement en visio…".

Ce n'est évidemment pas le cas. Pendant un peu plus de deux heures, les reprises humoristiques de chansons et les sketchs s'enchaînent. Que ce soit sur la chanson Ça va ça vient de Vitaa et Slimane ("Tu le sais qu'on a tous du mal dans le métier, c'est vrai qu'on a dû manifester"), Mon mec à moi de Patricia Kaas ("Mon juge à moi") ou Je l'aime à mourir de Francis Cabrel ("Prud'hommes et mourir"), les avocats s'en donnent à cœur joie.

Les piques des avocats s'adressent tantôt au ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti ("Je quitte la robe d'acquitator et prend celle d'exterminator"), tantôt à la Justice elle-même ("Le délibéré sera donc rendu le 24 septembre 2024"). Pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'ensemble du spectacle, deux représentations sont encore prévues.