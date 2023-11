Retraites, prix du gaz... Ce qui change au 1er novembre

Ce mercredi 1er novembre marque plusieurs changement dans la vie quotidienne des Français. Lyon Capitale fait le point.

Les retraites augmentent dans le privé

Bonne nouvelle pour les salariés du privé. Les pensions complémentaires des retraites du secteur sont revalorisées de 4,9 % au niveau de l'inflation estimée par l'Insee. Une dépense annuelle supplémentaire de 4 millions d'euros. Plus de 13 millions de retraités sont concernés.

Cela s’ajoute à la revalorisation annoncée de 5,2 % de la retraite de base - à partir du 1er janvier 2024 - qui dépend du régime général.

Début de la trêve hivernale

En cette semaine de sortie du biopic sur l'Abbé Pierre, la trêve hivernale débute, deux jours aussi après l'évacuation du plus gros squat de Lyon. Les locataires d'un logement ne peuvent plus être expulsés jusqu'au 31 mars.

Selon le site du service public, certaines personnes ne sont néanmoins pas couvertes par la trêve. Il s'agit des situation suivantes : Les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ; les squatteurs occupant un domicile, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire ; les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l'expulsion peut décider de supprimer la trêve hivernale ou d'en réduire la durée ; l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation d'une procédure de divorce ; l'époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l'expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection.

Le prix repère de vente du gaz augmente

Après la suppression des tarifs réglementés au premier juillet, la prix de référence du gaz naturel pour les particulier - indicatif - augmente de 3,83 €/MWh par rapport à l’été. Pour le mois de novembre, ce prix repère affiche une légère augmentation, s’établissant à 91,04 €/Mégawattheure (MWh), « en raison de la remontée des prix de gros du gaz observée à l’automne », explique Service-public.fr.

Les équipements hivernaux obligatoires dans certaines communes

Les automobilistes habitant ou se rendant dans les plus de 4 200 communes situées dans les zones montagneuses des Alpes, de la Corse, du Massif central, du massif jurassien, des Pyrénées ou encore des Vosges doivent s'équiper de pneus neige ou de chaînes jusqu'au 31 mars.

Cette règle entre en vigueur pour assurer une meilleure sécurité et « éviter les situations de blocages dans les régions montagneuses », indique la Sécurité routière.

La plateforme Disney + augmente ses tarifs

Disney + modifie son offre et augmente les tarifs. La plateforme, à la manière de Netflix, propose de nouvelles offres. La formule unique cède la place à trois nouvelles : Standard avec publicité et 2 écrans (5,99 € par mois) ; Standard avec résolution Full HD 1080p, 2 écrans, téléchargements et audio Stéréo 5.1 (8,99 € par mois, ou 89,90 € par an) ; Premium avec résolution UHD/HDR (4K), 4 écrans, téléchargements et audio Dolby Atmos (11,99 € par mois, ou 119,90 € par an).