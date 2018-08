Retours de vacances : samedi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Les vacances prennent fin pour beaucoup. Et comme un désagrément n’arrive jamais seul, Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vacanciers, prenez grade aux embouteillages ! Bison Futé annonce du rouge partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic sera largement impacté, et de nombreux ralentissements dans l’agglomération lyonnaise, sur l’A7, l’A61 et l’A62 sont à prévoir dans le sens des retours. Côté départ, Bison Futé prévoit du orange sur l’ensemble du territoire, et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Seul le pourtour de la méditerranée sera classé rouge ce samedi.

Ce dimanche, si la région Auvergne-Rhône-Alpes restera classée rouge dans le sens des retours, le reste de la France passera au orange. Dans le sens des départs, Bison Futé prévoit du vert.