Retours de vacances : bouchons monstres pour remonter à Lyon ce vendredi

Il y a beaucoup de monde sur la route en direction de Lyon. Pour rentrer du sud. Il faut, à 17h, plus de 4h30 pour relier Orange à Lyon. Soit 3 fois plus de temps et 3h de plus qu'en temps normal. Courage.

Samedi, à Lyon et dans le Rhône, la journée est classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs. Elle est orange dans celle des retours.

Pour partir en vacances, il vaut mieux, si cela est bien sûr possible, attendre dimanche. La journée de dimanche 16 août est classée verte dans le sens des départs. Mais rouge dans le sens des retours.