Retour de vacances : circulation difficile en Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le dernier week-end des vacances, Bison prévoit une circulation très dense en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec du orange dans le sens des retours, vendredi, samedi et dimanche.

C’est le dernier week-end des vacances, et les routes n’en seront pas engorgées selon Bison Futé. C’est surtout pour la journée de samedi que Bison Futé prévoit de gros ralentissements, dans le sens des retours. Il est ainsi conseillé d’éviter l’A10 entre 8h et 20h, le tronçon de l’A6 entre Beaune et Lyon de 10h à 16h et l’A7 entre Orange et Lyon de 8h à 19h. Quant à l’A9 entre Montpellier et Narbonne, il est également déconseillé d’y circuler entre 9h et 16h. Pour vendredi et dimanche, prévoyez aussi de forts ralentissements. Pour éviter les bouchons, Bison Futé conseille d’emprunter la route lundi, classé vert. Pour la traversée de Lyon, les ralentissements se trouveront dans la direction sud.

Pour les départs en revanche, Bison Futé voit du vert tout le week-end et le lundi, à l’exception du samedi, classé orange.