Rester à l'heure d'hiver ou d'été : que donneraient ces scénarios à Lyon ?

Les changements d'heure sont bientôt révolus. En 2019, l'État français devra dire à l'Union européenne s'il préfère rester à l'heure d'hiver, ou celle d'été. En fonction de ce choix, quelles seraient les heures de lever et de coucher du soleil à Lyon, lors des solstices d'hiver et d'été ?

Nous sommes peut-être passés une dernière fois à l'heure d'hiver. L'Union européenne a décidé d'enterrer le changement d'heure à la suite d'une large consultation citoyenne. En 2019, les pays devront lui notifier leur décision et dire s'ils veulent rester à l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Si c'est ce dernier choix qui est fait, nous changerons d'heure une ultime fois le 31 mars 2019. Par contre, si la France veut rester à l'heure d'hiver, nous changerons deux fois, en mars donc, et le 26 octobre 2019. Que donneraient ces deux scénarios à Lyon ? A quelles heures se coucherait le soleil lors des solstices d'hiver et d'été, le 21 décembre et 21 juin.

Scénario 1 : si nous restons à l'heure d'été

Le 21 juin : le soleil se lèverait à 5h51 et se coucherait à 21h34

Le 21 décembre : le soleil se lèverait à 9h19 et se coucherait à 17h59

Scénario 2 : si nous restons à l'heure d'hiver

Le 21 juin : le soleil se lèverait à 4h51 et se coucherait à 20h34

Le 21 décembre : le soleil se lèverait à 8h19 et se coucherait à 16h59

Et vous, quel scénario préférez-vous ? Répondez grâce à notre sondage ci-dessous.

Quelle heure souhaitez-vous que la France conserve ? L'heure d'hiver

L'heure d'été Voir les résultats