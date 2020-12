Réseaux sociaux : Lyon reine d'Instagram

Parmi les villes de province, Lyon est celle qui a été la plus présente sur les posts Instagram en 2019.

Si Paris est hors concours, Lyon est la ville de France qui a été le plus instagrammée sur l'année 2019, rapporte Le Progrès, qui se base sur une recherche menée par Le Lab Nouvelles marges, appelée " La pulsation des villes sur Instagram ".

Une recherche basée sur l'analyse d'environ 72 millions de photos postées sur le réseau social, parmi un échantillon de 330 villes de l'Hexagone. Au jeu des " likes ", Lyon se retrouve juste derrière Strasbourg au niveau des métropoles. Mais le hashtag #Lyon apparaît sur 14 photos par habitant, soit sur la plus haute marche du podium.

Enfin, il est à noter que les Lyonnais sont les habitants qui aiment le plus leur ville, ou qui semblent du moins en être les plus fiers : plus de 1,7 photo par personne comprend les hashtags #lyonnais ou #lyonnaise.