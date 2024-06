Pour la deuxième année consécutive, les agents de la Métropole de Lyon se mobiliseront le 14 juin pour aller à la rencontre de la population.

Qu'est-ce que la Métropole de Lyon ? Quel est son rôle ? Comment impacte-t-elle notre quotidien ? Tant de questions auxquelles les Rencontres métropolitaines tenteront de répondre vendredi 14 juin. Après une première édition réussie, la collectivité renouvelle son évènement dans 26 de ses 58 communes administrées.

"De l’entretien des voiries au développement économique, en passant par l’aménagement urbain ou la protection des plus fragiles, le service public métropolitain, comme les points de contact de la Métropole, méritent d’être mieux identifiés", estime ainsi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, dans un communiqué.

Des agents répartis sur 42 sites de la Métropole

De 9 h 30 à 18 heures, 400 agents de la Métropole iront donc à la rencontre des grands-Lyonnais. Ceux-ci seront répartis sur 42 sites du territoire métropolitain, listés sur la page de l'évènement. À Lyon, les habitants pourront notamment se rendre sur les places de la République, Louis Pradel et Carnot. Ainsi qu'aux parcs de la Tête d'Or et Blandan. Mais d'autres communes comme Caluire-et-Cuire, Dardilly, Givors ou Saint-Fons sont également incluses.

Cet évènement spécial permet également "un temps d'écoute précieux" des habitants. Lors de l'édition 2023, plus de 1 700 échanges avaient permis aux citoyens de porter leurs revendications. Les sujets récurrents étaient surtout l'accès au logement et à la santé, ainsi que la qualité de l'air et de l'eau. "Ce rendez-vous a enfin révélé un fort attachement des habitants au territoire, notamment aux lieux de nature, les parcs métropolitains et les quartiers emblématiques de Lyon", détaille la Métropole.

