Rencontres Handiagora : comment concilier handicap et emploi ?

Les rencontres Handiagora, qui ont lieu mardi 3 avril à Lyon, aborderont la question de l'employabilité des personnes en situation de handicap.

Cette 5e édition s'adressent autant aux personnes handicapées en recherche d'emploi et à leurs proches, qu'aux professionnels et employeurs.

Cette journée, qui se présente sous forme de rencontres, conférences et ateliers, abordera les différentes questions relatives à la législation, la formation, l'apprentissage mais aussi au fonctionnement du secteur adapté et solutions techniques, pour rendre plus concrète la réalité du handicap au travail.

Une trentaine d'employeurs du secteur privé et public viendront proposer des offres d'emploi dans des postes adaptés, tout en présentant leur métier et les opportunités de formation et d'emploi.

Une conférence aura lieu de 9h30 à 10h30 pour aborder, de manière pédagogique, sur l'importante réforme de la loi sur l'emploi des personnes handicapées.

Handiagora. Mardi 3 avril de 9h à 17h. Espace Tête-d'Or, 103 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne.

Entrée gratuite sur inscription : http://handiagora.fr/

Évenement organisé par Handiagora, le magazine Handirect, l'Association Handi-sup Auvergne et le ministère du Travail