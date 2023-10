Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.

Lyon Capitale : Quel regard portez-vous sur l’actuelle crise de l’immobilier ?

Renaud Payre : La crise de l’immobilier est une crise du logement. Ce n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette d’alarme. À la fin, cela veut dire qu’il y a une production de logements neufs insuffisante. Cependant, le nerf de la guerre, ce sont les taux d’intérêt qui sont trop élevés. On sait qu’un point pris c’est 30 000 acquéreurs qu’on perd sur le marché. Un phénomène indépendant de notre action. En face, on a un président de la République et des gouvernements successifs qui ont une représentation erronée du logement, réduite à la question du coût. Alors que le logement est le levier de la dynamique économique, des ressources des collectivités, et puis surtout c’est oublier le logement social, auquel plus de 70 % de la population est éligible.

Quelle est la part de la Métropole dans cette crise ?