Régionales à Lyon : c'était un secret de Polichinelle, Laurent Wauquiez est bien candidat à sa réélection

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est bien candidat à sa réélection à la tête de la région. Il l'a annoncé ce mardi matin. Le scrutin aura lieu les 20 et 27 juin prochain.

Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes est le grand favori à sa réélection en juin. Laurent Wauquiez fait la course en tête dans les sondages pour les prochaines élections régionales, en juin 2021. Dans un sondage Ipsos début mai, pour France 3 et France Bleu, Wauquiez arrive en tête au 1er tour avec 31 % des voix. Il devance la liste du RN menée par Andrea Kotarac (19 %) et celle de LREM, menée par Bruno Bonnell (16 %).

Vers une probable quadrangulaire au 2e tour

Divisée, la gauche est à la traîne au 1er tour. L'écologiste Fabienne Grébert est pointée à 13 %, devant la liste du PS menée par Najat-Vallaud-Belkacem (11 %) et la liste PC-Insoumis de Cécile Cukierman (5 %). Au deuxième tour, Wauquiez remporterait la région avec 34 % des voix, devant une liste d'union de la gauche (27 %) et les listes RN et LREM (à 20 % des voix chacune).

