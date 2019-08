Région : TER supprimés et horaires modifiées tout le mois d'août

La SNCF profite de l'été pour faire des travaux d'entretien sur plusieurs lignes TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Attention aux suppressions de trains et aux modifications d'horaires !

Ceux qui voulaient éviter les autoroutes encombrées et partir en vacances en train risquent d'être déçus. En raison de travaux d'entretien sur plusieurs lignes régionales, le trafic TER sera fortement perturbé tout le mois d'août dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les mercredi 14 et vendredi 16 août, des travaux d’aménagement des gares de Saint-André-le-Gaz et Bourgoin impacteront la circulation des TER. Les trains n°887361 et 17645 seront supprimés et remplacés par des bus avec des horaires légèrement différentes cependant.

Le samedi 17 août, le trafic ferroviaire sera interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse en raison de travaux d’infrastructure au Pôle d’Échange Intermodal de Sathonay. Certainss TER seront détournés par Ambérieu, d’autres seront remplacés par des cars.

Du vendredi 16 au samedi 17 août, les lignes ferroviaires Saint-Étienne - Clermont-Ferrand et Saint-Étienne - Roanne seront également interrompues pour permettre la réalisation de travaux de modernisation des aiguillages au niveau de Saint-Just-sur-Loire, près de Saint-Étienne. Les trains ainsi supprimés seront remplacés par des autocars. Dans le même coin, la circulation des TER sera modifiée entre Roanne et Saint-Étienne du 12 au 23 août en raison de travaux.

Plusieurs perturbations sont attendues sur l'axe Chambéry - Aix-les-Bains la semaine prochaine. Du vendredi 16 au samedi 17 août, des travaux sur l'A43 au niveau de l'échangeur autoroutier de Chambéry perturberont le trafic ferroviaire, les lignes passant sous un pont autoroutier. Tous les trains circulant entre Chambéry et Aix-les-Bains seront supprimés ces deux jours. La circulation de ces trains sera également modifiée le samedi 24 août. Enfin, le TER n°18542 ne desservira ni Aix-les-Bains ni Ambérieu le dimanche 25 août.

Pour rappel, un éboulement à Aurec-sur-Loire rend la circulation des trains impossible au moins ce week-end sur la ligne Le Puy - Firminy - Saint-Étienne - Lyon. Des autocars ont été mis en place en attendant l'expertise qui déterminera quand la ligne pourra à nouveau être empruntée.